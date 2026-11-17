Пенелопа Крус / © Associated Press

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Пенелопа Крус посетила церемонию ELLE Women in Hollywood 2026, которая состоялась в отеле Four Seasons в Беверли-Хиллз. Актриса стала одной из лауреаток этого года, которых журнал ELLE отметил на мероприятии.

Пенелопа Крус / © Associated Press

На подиуме Крус появилась в огненно-красном платье Ralph Lauren в пол. Широкая полоса атласной ткани по косой пересекала приталенный лиф, оставляя правое плечо открытым, а с левого спадала вдоль спины и образовывала шлейф.

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Пенелопа Крус / © Associated Press

Актриса дополнила образ золотыми серьгами-подвесками, золотистым браслетом с прозрачными камнями и кольцами. Волосы она выпрямила, а челку уложила набок. В макияже Крус подчеркнула глаза темными тенями и выбрала бежевую помаду.

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Пенелопа Крус / © Associated Press

Вместе с Пенелопой перед фотографами позировал Сет Роген, с которым она снялась в американской комедии «Соседи сверху» (The Invite). Актер надел темно-серый двубортный костюм в едва заметную клетку, белую рубашку и темный галстук.

Сет Роген и Пенелопа Крус / © Associated Press

Напомним, Пенелопа Крус в черном платье с объемным декором от Chanel позировала на церемонии награждения.

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