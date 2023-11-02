В огромном пальто и ярких салатовых кроссовках: модель Эмили Ратажковски заметили с маленьким сыном

Известную американскую модель Эмили Ратажковски заметили в Нью-Йорке, когда она шла за своим маленьким сыном, вероятно, в детский сад. Звезда подиума укуталась в огромную серую шубу из искусственного меха с широким воротником и черными пуговицами. Также на модели были черные штаны от Danzy и яркие кроссовки салатового оттенка от бренда Loewe.

Эмили Ратажковски / Фото: Getty Images

Также Эмили дополнила образ солнцезащитными очками от Prada, серьгами-кольцами и легким макияжем. В ушах у нее были наушники.

Затем она встретила ребенка - сына Сильвестра - и крепко обняла и взяла на руки. Малыш был в зеленой куртке от Louis Vuitton, фиолетовых штанах и ботинка.

Эмили Ратажковски с сыном / Фото: Getty Images

Ранее эти яркие кроссовки Эмили сочетала с зелеными штанами, а также надела винтажную кожаную куртку и футболку с принтом. В таком луке модель и подкастер прогулялась по городу.

Эмили Ратажковски / Фото: Getty Images

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