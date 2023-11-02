В огромном пальто и ярких салатовых кроссовках: модель Эмили Ратажковски заметили с маленьким сыном

Звезда немного утеплилась и решила надеть длинное пальто.
Известную американскую модель Эмили Ратажковски заметили в Нью-Йорке, когда она шла за своим маленьким сыном, вероятно, в детский сад. Звезда подиума укуталась в огромную серую шубу из искусственного меха с широким воротником и черными пуговицами. Также на модели были черные штаны от Danzy и яркие кроссовки салатового оттенка от бренда Loewe.
Также Эмили дополнила образ солнцезащитными очками от Prada, серьгами-кольцами и легким макияжем. В ушах у нее были наушники.
Затем она встретила ребенка - сына Сильвестра - и крепко обняла и взяла на руки. Малыш был в зеленой куртке от Louis Vuitton, фиолетовых штанах и ботинка.
Ранее эти яркие кроссовки Эмили сочетала с зелеными штанами, а также надела винтажную кожаную куртку и футболку с принтом. В таком луке модель и подкастер прогулялась по городу.
Читайте также:
- Красный ей к лицу: Эмили Ратажковски сфотографировали папарацци в Нью-Йорке
- В кожаном костюме и с сумкой Loewe на плече: модель Эмили Ратажковски на прогулке
- В шоколадном мини-платье и кожаных сапогах: Эмили Ратажковски прогулялась по Нью-Йорку