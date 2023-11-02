Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В огромном пальто и ярких салатовых кроссовках: модель Эмили Ратажковски заметили с маленьким сыном

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
1240
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В огромном пальто и ярких салатовых кроссовках: модель Эмили Ратажковски заметили с маленьким сыном

Эмили Ратажковски / Фото: Getty Images

Звезда немного утеплилась и решила надеть длинное пальто.

Известную американскую модель Эмили Ратажковски заметили в Нью-Йорке, когда она шла за своим маленьким сыном, вероятно, в детский сад. Звезда подиума укуталась в огромную серую шубу из искусственного меха с широким воротником и черными пуговицами. Также на модели были черные штаны от Danzy и яркие кроссовки салатового оттенка от бренда Loewe.

Эмили Ратажковски / © Getty Images
Эмили Ратажковски / Фото: Getty Images

Также Эмили дополнила образ солнцезащитными очками от Prada, серьгами-кольцами и легким макияжем. В ушах у нее были наушники.

Затем она встретила ребенка - сына Сильвестра - и крепко обняла и взяла на руки. Малыш был в зеленой куртке от Louis Vuitton, фиолетовых штанах и ботинка.

Эмили Ратажковски с сыном / © Getty Images
Эмили Ратажковски с сыном / Фото: Getty Images

Ранее эти яркие кроссовки Эмили сочетала с зелеными штанами, а также надела винтажную кожаную куртку и футболку с принтом. В таком луке модель и подкастер прогулялась по городу.

Эмили Ратажковски / © Getty Images
Эмили Ратажковски / Фото: Getty Images

Читайте также:

Как Эмили Ратаковски приходит в себя после измены мужа

Как Эмили Ратаковски приходит в себя после измены мужа

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
1240
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация