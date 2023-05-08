В огромном золотом платье: Кэти Перри феерично выступила на коронационном концерте Чарльз III в Лондоне

После официальной коронации в субботу, 6 мая, король Чарльз III и королева Камилла вместе с членами королевской семьи посетили коронационный концерт в Виндзоре. Среди артистов, которые выступали на сцене, была американская певица Кэти Перри.

Звезда появилась на огромной сцене в золотом платье от британского бренда Vivienne Westwood, сшитом специально для нее.

Кэти Перри / Фото: Associated Press

У платья, которое напоминало фольгу, была пышная юбка, очень глубокое декольте, оборки и драпировки.

Также у наряда не было бретелек, а дополнила Кэти его высокими перчатками.

Кэти Перри / Фото: Associated Press

Уши звезды украшали большие серьги в виде ангелов, а также она собрала волосы в высокую прическу.

Кэти Перри / Фото: Associated Press

Этот наряд был вдохновлен свадебным образом из весенней коллекции Gold Label Vivienne Westwood 2006 года.

Певица зажигательно исполнила перед британцами свои хиты Roar и Firework, заставив таким образов подтанцовывать абсолютно всех.

Напомним, помимо концерта Кэти посетила и саму коронацию. Певица 6 мая появилась в Вестминстерском аббатстве в сшитом на заказ лавандовом костюме в паре с перчатками выше локтя, а также культовом чокере с жемчугом.

Кэти Перри / Фото: Getty Images

Во время мероприятия с ней, правда, приключилось несколько странных конфузов: по пути в Вестминстерское аббатство она споткнулась и едва ли не упала, потом не могла найти свое место в зале и делала селфи с гостями.

Кэти Перри на коронации Чарльза и Камиллы / Фото: Associated Press

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