В огромной кожаной куртке: модель Эмили Ратажковски сходила за утренним кофе

Известная модель вышла на ежедневную прогулку.
Эмили Ратажковски попала под прицел фотографов во время своей утренней прогулки по Нью-Йорку. Девушка вышла, чтобы купить кофе.
Эмили надела того дня длинную и широкую коричневую кожаную куртку, которая застегивалась на пуговицы. Также на моделе были широкие черные штаны и туфли. Этот образ она дополнила длинным полосатым шарфом и солнцезащитными очками Ray-Ban.
Волосы Эмили распустила, сделала лаконичный легкий макияж, а уши украсила золотыми серьгами-кольцами от бренда Jennifer Fisher, которые также обожает Дженнифер Лопес.
В точно этих же серьгах Эмили появлялась осенью в Нью-Йорке на Манхэттене. Звезда тогда сочетала золотое украшение с коротким платьем насыщенного красного цвета от бренда Loewe.
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