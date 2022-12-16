В огромной куртке-бомбере: Хейли Бибер надела вещь, из-за которой все шутят над Кендалл Дженнер

Пока Хейли носит эту вещь в Калифорнии, одна из ее лучших подруг стала объектом насмешек.

Модница Хейли Бибер в очередной раз оказалась под прицелом папарацци в Лос-Анджелесе. Девушку сфотографировали, когда она направлялась на шопинг.

Модель была одета по последним трендам: широкие джинсы, лоферы и футболка.

А вот в качестве верхней одежды она выбрала короткую дутую куртку-бомбер от бренда Loewe, которая продается по цене 7 750 долларов. Завершила она лук яркими очками и прической, которую сделала при помощи заколки "крабик".

Хейли Бибер / Фото: Getty Images

Но пока Хейли гуляла по Лос-Анджелесу в этом образе, такую же куртку, но зеленого оттенка, решила протестировать в снегах ее подруга и младшая сестра Ким Кардашьян - Кендалл Дженнер. Звезда реалити отправилась на отдых в Аспен и выложила несколько фото к куртке на фоне снега.

Однако Дженнер нарвалась на массу шутливых комментариев, в которых ее подписчики стали высмеивать куртку, отмечая, что "она похожа на мошонку", "напоминает яички", также "большую обвисшую грудь". В результате такой травли комментарии Кендалл закрыла, но фото на странице оставила.

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