В огромной шляпе: Аня Тейлор-Джой прибыла на Каннский кинофестиваль во Францию

28-летняя актриса Аня Тейлор-Джой прибыла во Францию на Каннский кинофестиваль, который в этом году пройдет с 14 по 25 мая. Актрису заметили возле отеля Martinez во Франция.

На актрисе был эффектный наряд, в котором она сочетала золотое платье от Atlein из коллекции весна-лето 2024. У платья не было бретелек, оно было выполнено из плиссированной ткани, а украшала его драпировка на лифе и юбке. Сзади на нем был высокий разрез.

Свои роскошные платиновые волосы Аня собрала в низкий пучок, а также надела огромную соломенную шляпу от Jacquemus, на глазах у нее были солнцезащитные очки от Khaite x Oliver, а также она накрасила губы красной помадой. Завершали лук босоножки от Jimmy Choo на необычных фигурных каблуках.

Аня Тейлор-Джой / Фото: Getty Images

В этом году Каннский кинофестиваль станет 77-м по счету, а председателем жюри стала Грета Гервиг - режиссер фильма "Барби". Она стала первой американской женщиной-режиссером на этом посту. Вне конкурса покажут фильм "Фуриоса: Безумный Макс. Сага", в котором Аня сыграла главную роль.

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