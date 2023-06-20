В огромной шляпе с вуалью: модель Хана Кросс посетила королевские скачки Royal Ascot

Королевские скачки уже давно перестали быть спортивнымы соревнованием, а превратились в одним из главных светских и модных событий года.

Бывшая девушка Бруклина Бекхэма – Хана Кросс – посетила одно из главных мероприятий года в Великобритании – скачки Royal Ascot.

Конечно же, особенностью этого мероприятия является дресс-код, согласно которому дамы должны носить шляпы, поэтому Хана появилась на публике в этом аксессуаре.

На модели было белоснежное шелковое платье по косточки с длинными рукавами и глубоким декольте, которое украшал большой белый бант. Наряд Хана дополнила черными туфлями с ремешками, сумкой с короткой ручкой и огромной шляпой с вуалью.

Хана Кросс на Royal Ascot / Фото: Getty Images

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