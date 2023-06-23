В огромной шубе и без бровей: Джаред Лето шокировал необычным образом на Неделе моды

Несмотря на то, что на улице разгар июня, актера это не остановило в выборе верхней одежды.

В Париже, в рамках Недели мужской моды, французский Модный дом Givenchy презентовал публике новую коллекцию весна-лето 2024. Среди гостей мероприятия особое внимание привлек к себе актер и вокалист рок-группы Thirty Seconds to Mars Джаред Лето.

51-летний мужчина появился перед камерами в черном брючном костюме классического фасона, который надела на голое тело, демонстрируя голую грудь. Образ он дополнил множеством украшений: бусами на шее, браслетами, кольцами, а также металлической накладкой на зубы.

Однако больше всего в этом образе поразило то, что в июне Джаред добавил в него огромную теплую шубу.

Джаред Лето / Фото: Getty Images

Но это еще не все сюрпризы от звезды, ведь он решил последовать бьюти-тренду, который покорил многие страны, - осветлить брови. Подчеркнул он новый имидж макияжем глаз.

Джаред Лето / Фото: Getty Images

Но стоит отметить, что Джаред не единственный модник в шубе на этой Неделе моды, несколькими днями ранее в подобной верхней одежде на показе Louis Vuitton позировала Ким Кардашьян.

Ким Кардашьян / Фото: Getty Images

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