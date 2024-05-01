В огромной шубе и драгоценностях: Ким Кардашьян под прицелом папарацци в луке Balenciaga

Ким Кардашьян в последнее время очень полюбила стилистику Mob Wife, для которой характерны огромные шубы, массивные драгоценности, солнцезащитные очки и хищный принт, поэтому часто появляется в подобных образах.

Не стало исключением и мероприятие в Лос-Анджелесе - гала-концерт Homeboy Industries. На ней был лук от Balenciaga из коллекции осень-зима 2024. На Ким была огромная черная шуба в которую она закуталась, а также сапоги-лосины.

Завершали образ суперзвезды массивные серьги-цепи, макияж, несколько колец с бриллиантами на пальцах и новая прическа - Кардашьян опять осветлила волосы.

Ким Карадшьян / Фото: Getty Images

Напомним, в последний раз она кардинально меняла цвет волос несколько лет тому назад для Met Gala, когда надела легендарное "голое" платье Мэрилин Монро. Цвет волос звезда изменила, чтобы максимально быть похожей на звезду кино.

Ким Кардашьян / Фото: Associated Press

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