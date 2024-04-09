В огромной шубе и очках: Дженнифер Лопес попала под прицел папарацци в луке Mob Wife

Когда на улице дождь и сырость, многие надевают дождевик, тренч или куртку. Однако Дженнифер Лопес предпочитает более экстравагантные варианты нарядов на такой случай.

В один из дождливых дней артистку заметили на улице в Нью-Йорке, когда она выходила из отеля и в сопровождении охраны и помощников направлялась к своему внедорожнику. Несмотря на то, что на улице было довольно тепло, Дженнифер решила надеть огромную шубу из эко-меха в стиле Mob Wife.

Ее шуба была от бренда Aleksandre Akhalkatsishvili, а ее стоимость составляет сейчас 1748 долларов. Сочетала она ее с кожаными расклешенными штанами, белым кроп-топом и белыми кроссовками от Prada на масивной подошве.

Завершили лук Лопес солнцезащитные очки от Dsquared D2, серьги-кольца и собранные волосы.

Дженнифер Лопес / Фото: Getty Images

Ранее в похожем образе была замечена еще одна звезда - Ким Кардашьян. Ее запечатлели в "мафиозном" луке на улицах Парижа, когда она направлялась на ужин в ресторан.

Ким Кардашьян / Фото: Getty Images

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