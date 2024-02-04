В огромной шубе и платье с декольте: Дженнифер Лопес под прицелом папарацци в Нью-Йорке

Ее образ был очень гламурным и эффектным.

Американская суперзвезда продолжает промоцию своего нового альбома и будущего фильма, поэтому ходит на различные интервью и выступает на шоу. Вчера ее заметила в пальто без рукавов и совершенно прозрачной водолазке на улице в Нью-Йорке по пути на Saturday Night Live, а сегодня ее сфотографировали выходящей из Рокфеллер-плаза.

На звезде был белый образ, который включал сексуальное платье от David Koma с гламурным цветком на груди, огромную объемную шубу и пару сапог усыпанных стразами.

Также певица дополнила образ сумкой от Valentino, ярким макияжем и гладкой прической с пробором.

Дженнифер Лопес / Фото: Getty Images

Несколькими днями ранее звезду заметили в джинсах от Acne Studios, которые она носила тоже в сочетании с огромной длинной шубой, но коричневого цвета. На глазах у нее тогда были очки от Valentino, а на шее колье Melinda Maria.

Дженнифер Лопес / Фото: Getty Images

Вообще эко-шуба возвращается в моду, что неодноразово демонстрировали знаменитости. Ранее в этой верхней одежде также появлялись на публике Дуа Липа, Джессика Симпсон и известная модель Эмили Ратажковски.

Читайте также:

Роскошные образы Дженнифер Лопес (22 фото)