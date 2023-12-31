В огромной шубе и теплом костюме: Рита Ора под прицелом фотографов в Нью-Йорке

В этом году британке выпала честь стать соведущей новогоднего шоу на американском телевидении.

Вместе с Райаном Сикрестом, который ведет шоу на протяжении 18 лет, Рита Ора появится на Таймс-сквер.

Мероприятие традиционно включает различные выступления знаменитостей, а также падение "Шара времени", который является символом Нового года в Америке.

Несколько дней Рита попадала под прицел фотографов во время репетиций, ведь мероприятие будет проводится в прямом эфире. Ее сфотографировали в объемной белой эко-шубе - одним из трендов, который постепенно возвращается в моду. Также Рита надела белый трикотажный костюм, сапоги на каблуках и солнцезащитные очки. Волосы звезды были уложены в легкие волны.

Рита Ора / Фото: Getty Images

Затем Риту подловили на репетиции вечером. Звезда была уже без макияжа и с микрофоном в руках. Сапоги она сменила на более теплые черные ботинки.

Рита Ора / Фото: Getty Images

Днем ранее Ора в желтом пальто с перьями от бренда Wiederhoeft появилась на фотосессии. Мероприятие было приурочено ее будущему появления в прямом эфире на новогоднем шоу.

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