В огромных очках и эксклюзивном платье: Кайли Дженнер посетила показ в Париже

25-летняя Кайли Дженнер посетила показ коллекции Acne Studios, который состоялся в Париже, в рамках Недели моды.
Перед камерами звезда реалити-шоу позировала в длинном платье молочного оттенка Acne Studios из коллекции весна-лето 2023. Вероятно, платье девушка получила эксклюзивно, как подарок от бренда, поскольку в тот же день этот наряд демонстрировался на подиуме моделью.
Дополнили образ Кайли массивные серьги с шипами, босоножки, длинный маникюр нюдового оттенка, солнцезащитные очки в белой оправе и с черными линзами.
Больше образ девушка ничем не перегружала, а только собрала волосы в гладкую прическу, а макияж решила сделать лаконичный, с акцентом на гуммах, которые у нее были накрашены градиентной техникой.
Но, похоже, это будет не единственный выход девушки в Париже и она еще успеет поразить нас луками.
Читайте также:
- В джинсовом платье и питоновых сапогах: Кайли Дженнер продемонстрировала стильный аутфит
- В мини-платье с принтом и стильных очках: Кайли Дженнер покаталась на яхте
- В сексуальных платьях: Кайли Дженнер показала, как с сестрами праздновала свой юбилей