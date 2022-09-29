В огромных очках и эксклюзивном платье: Кайли Дженнер посетила показ в Париже

25-летняя Кайли Дженнер посетила показ коллекции Acne Studios, который состоялся в Париже, в рамках Недели моды.

Перед камерами звезда реалити-шоу позировала в длинном платье молочного оттенка Acne Studios из коллекции весна-лето 2023. Вероятно, платье девушка получила эксклюзивно, как подарок от бренда, поскольку в тот же день этот наряд демонстрировался на подиуме моделью.

Кайли Дженнер / Фото: Getty Images

Дополнили образ Кайли массивные серьги с шипами, босоножки, длинный маникюр нюдового оттенка, солнцезащитные очки в белой оправе и с черными линзами.

Больше образ девушка ничем не перегружала, а только собрала волосы в гладкую прическу, а макияж решила сделать лаконичный, с акцентом на гуммах, которые у нее были накрашены градиентной техникой.

Кайли Дженнер / Фото: Getty Images

Но, похоже, это будет не единственный выход девушки в Париже и она еще успеет поразить нас луками.

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