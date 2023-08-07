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В огромных золотых серьгах: 67-летнюю маму Ким Кардашьян заметили в Италии с бойфрендом

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
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Время на прочтение
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В огромных золотых серьгах: 67-летнюю маму Ким Кардашьян заметили в Италии с бойфрендом

Крис Дженнер и Кори Гэмбл / Фото: Getty Images

Женщина отдыхает в Италии без своих звездных дочерей.

Главу клана Кардашьян-Дженнер - 67-летнюю Крис - заметили в Италии. Звезда реалити-шоу попала под прицел папарацци со своим бойфрендом - 42-летним Кори Гэмблом по пути в ресторан Ristorante Puny в Портофино.

Крис была с ног до головы одета в вещи от Dolce & Gabbana. В частности на ней было черное платье выше колен из кружева и с длинными рукавами, которое украшал воротник и декоративные цветы спереди и на карманах. Также Крис дополнила свой “роковой” наряд сумкой на цепочке, сандалиями и огромными золотыми серьгами. 

На глаза она надела солнцезащитные очки, сделал укладку и макияж. Кори же надел шелковый бирюзовый костюм в пижамном стиле и белые кеды.

Крис Дженнер и Кори Гэмбл / © Getty Images
Крис Дженнер и Кори Гэмбл / Фото: Getty Images

Также на ужин с парой сходил и знаменитый итальянский модельер Доменико Дольче - один из основателей Dolce & Gabbana.

Крис Дженнер и Доменико Дольче / © Getty Images
Крис Дженнер и Доменико Дольче / Фото: Getty Images

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Дата публикации
Просмотры
1444
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