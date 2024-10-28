В олимпийке цвета бургунди и брюках со стразами: Шер на мероприятии в Санта-Монике

78-летняя артистка в стильном луке посетила премьеру пьесы.
Шер посетила премьеру гастрольной цирковой пьесы Cirque du Soleil "KOOZA" в Санта-Монике.
Для этого события она выбрала черную укороченную дутую куртку, олимпийку цвета бургунди на молнии и мешковатые брюки винного оттенка, украшенные стразами, и с накладными карманами.
Лук певица дополнила черными сапогами на высокой грубой подошве. У нее была объемная волнистая укладка, макияж с прозрачным блеском на губах и французским маникюром со стразами. На шее у нее было бриллиантовое ожерелье, а на пальцах – кольца с камнями.
Напомним, Шер посетила открытие флагманского магазина бренда Burberry в Нью-Йорке. Суперзвезда пришла на ивент в сопровождении своего 38-летнего бойфренда. Она была одета в тренч с поясом, боди с пикантным декольте и штаны-палаццо со стрелками.
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