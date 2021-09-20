В оливковом белье с кружевом: финалистка "Холостяка-10" обольстительно позировала на коленях

Дана Оханская показала фолловерам новую фотографию из пикантной фотосессии.
Финалистка 10-го сезона шоу "Холостяк" — Дана Оханская — опубликовала в Instagram новую пикантную фотографию. На ней красавица появилась в оливковом нижнем белье с кружевом, которое прекрасно сидело на ее стройной сексуальной фигуре.
Образ Дана дополнила укладкой с локонами и макияжем с акцентом на бронзовых румянах.
Оханская обольстительно позировала на коленях у растения в горшке и кресла.
"Жить надо сейчас", — сказал мой психолог. А я вот постоянно думаю на несколько лет вперед. И если в делах профессиональных эта черта часто помогает, то в личной жизни... Ну так себе.
Я люблю все планировать. И люблю здесь и сейчас знать, а как будет через год-два-три. Хотя бы примерно. Но отношения — вещь очень непредсказуемая. И предсказать, куда вы "зайдете" в будущем, почти невозможно. Я все никак не могу принять эту истину и наслаждаться "процессом", отпустив все свои "а вдруг", — поделилась Дана под фото.
Ранее Дана показала, как в синем бикини загорала у бассейна.
Читайте также: В бикини цвета фуксии: финалистка "Холостяка-11" Юля "Зайка" релаксировала в бассейне