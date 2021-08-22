В оливковом бикини: Олеся Стефанко отдохнула на пляже с сыном

"Мисс Украина Вселенная - 2011" Олеся Стефанко наслаждается отдыхом с семьей возле океана.
Молодая мама поделилась несколькими фотографиями, на которых запечатлена в бикини, а также продемонстрировала, как ее сын Тео, которому 15 августа исполнился год, прогуливается вместе с ней по брегу океана.
"Просто гулять и пугать тех птиц, которые хотели украсть наши закуски", - подписала кадр Олеся.
Одета модель в короткий топ и белые широкие брюки, на голове у нее шляпа с широкими полями, которая отлично закрывает лицо от солнца.
На другом фото Олеся показала, как в розовом купальнике релаксирует сидя на белом покрывале на пляже. У нее на лице очки от солнца, а шляпа лежит рядом. "Затишье перед бурей ☁️", - пишет модель.
В геолокации Стефанко отметила, что находится в Ист-Хэмптоне, он расположен в юго-восточном округе Саффолк, штат Нью-Йорк. Также модель сделала несколько снимков и показала фигуру в бикини в полный рост. Оливковый бикини сидит на ее фигуре безупречно.
"Родившийся в дикой природе", - пишет Стефанко под фотографиями.
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