В оливковом бикини: участница "Холостяка-12" похвасталась сексуальной фигурой

Марина Голд любит фотографироваться в купальниках, подчеркивающих ее соблазнительные формы.
Участница реалити-шоу "Холостяк-12" — Марина Голд — снялась в новом пикантном фотосете, который опубликовала в Instagram.
Девушка предстала перед фотокамерой в стильном бикини оливкового цвета на завязках.
Марина соблазнительно похвасталась сексуальной фигурой. Она продемонстрировала пышное декольте и упругие ягодицы.
Напомним, в прошлый раз Марина Голд в черном купальнике с белой каймой блеснула накачанной пятой точкой.
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