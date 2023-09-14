В оливковом бикини: участница "Холостяка-12" похвасталась сексуальной фигурой

Марина Голд любит фотографироваться в купальниках, подчеркивающих ее соблазнительные формы.

Участница реалити-шоу "Холостяк-12" — Марина Голд — снялась в новом пикантном фотосете, который опубликовала в Instagram.

Девушка предстала перед фотокамерой в стильном бикини оливкового цвета на завязках.

Марина Голд/Instagram

Марина соблазнительно похвасталась сексуальной фигурой. Она продемонстрировала пышное декольте и упругие ягодицы.

Марина Голд/Instagram

Марина Голд/Instagram

Марина Голд/Instagram

Напомним, в прошлый раз Марина Голд в черном купальнике с белой каймой блеснула накачанной пятой точкой.

Читайте также: