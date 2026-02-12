В оливковом брючном костюме: стильную Блейк Лайвли запечатлели около здания суда

Блейк Лайвли / © Getty Images

Актрису запечатлели на выходе из федерального суда в Нью-Йорке после предварительного слушания по урегулированию спора между Лайвли и Бальдони. Блейк была со своим адвокатом Майклом Готтлебом.

Лайвли была одета в двубортный оливковый костюм, розовую рубашку в полоску и жилет также в полоску. У нее в руках была замшевая зеленая сумка, а на жакете была пришпилена брошь в виде пятилистного клевера на удачу. Обута Лайвли была в ботильйоны на каблуках, волосы она распустила и сделала дневной макияж, а также уложила длинные волосы и дополнила деловой образ несколькими серьгами.

Блейк Лайвли / © Getty Images

Спустя более года после подачи жалобы, в которой Бальдони обвиняется в сексуальных домогательствах и мести на съемочной площадке фильма "Оставь, если любишь", в котором они оба сыграли главные роли. Стороны пытаются урегулировать спор, но пока безрезультатно.

