В оливковом мини и нюдовых мюлях: Алессандра Амбросио в Нью-Йорке

В оливковом мини и нюдовых мюлях: Алессандра Амбросио в Нью-Йорке

Бразильскую модель запечатлели во время прогулки в Нью-Йорке.

Звезда приехала сюда, чтобы посетить несколько мероприятий. В том числе и показ DUNDAS x REVOLVE NYFW Runway Show, прошедший вчера, 8 сентября, в Casa Cipriani.

На прогулку Алессандра надела миниатюрное платье оливкового цвета с поясом на талии и обула нюдовые мюли на каблуках. Через плечо у манекенщицы висела бежевая сумка, а на лице были солнцезащитные очки в белой оправе. У модели были распущены волосы, а в ушах сверкали маленькие серьги, макияж Але сделала дневной в натуральных оттенках, а ногти накрасила разноцветными лаками.

Алессандра Амбросио / Getty Images

Обычно для повседневных прогулок Амбросио выбирает более удобные варианты одежды. Но не в этот раз. Все-таки в Нью-Йорк она прилетела по делам.

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