Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В оливковом платье и с деревянной сумкой в руках: звезда "Сумерк" Никки Рид посетила гала-концерт

В оливковом платье и с деревянной сумкой в руках: звезда "Сумерк" Никки Рид посетила гала-концерт

Никки Рид / Фото: Getty Images

На мероприятии отмечали людей из сферы развлечений и активизма, которые используют свой голос, чтобы помочь планете.

35-летняя актриса Никки Рид, известная в первую очередь по роли Розали Хейл в фильмах по мотивам вампирской саги "Сумерки", посетила гала-концерт Environmental Media Association Awards Gala, который состоялся в Лос-Анджелесе.

Никки Рид / © Getty Images
Никки Рид / Фото: Getty Images

На мероприятии Никки появилась в длинном наряде оливкового цвета. У платья было глубокое квадратное декольте и вырезы на талии.

Дополнили образ актрисы лаконичная укладка, ювелирные украшения и оригинальная квадратная деревянная сумка с резьбой.

Никки Рид / © Getty Images
Никки Рид / Фото: Getty Images

Мероприятие также посетили актрисы Джейн Фонда в бархатном костюме и Мишель Пфайффер в белоснежном наряде.

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация