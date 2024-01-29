В оливковом платье и с деревянной сумкой в руках: звезда "Сумерк" Никки Рид посетила гала-концерт

На мероприятии отмечали людей из сферы развлечений и активизма, которые используют свой голос, чтобы помочь планете.
35-летняя актриса Никки Рид, известная в первую очередь по роли Розали Хейл в фильмах по мотивам вампирской саги "Сумерки", посетила гала-концерт Environmental Media Association Awards Gala, который состоялся в Лос-Анджелесе.
На мероприятии Никки появилась в длинном наряде оливкового цвета. У платья было глубокое квадратное декольте и вырезы на талии.
Дополнили образ актрисы лаконичная укладка, ювелирные украшения и оригинальная квадратная деревянная сумка с резьбой.
Мероприятие также посетили актрисы Джейн Фонда в бархатном костюме и Мишель Пфайффер в белоснежном наряде.
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