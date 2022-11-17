В оливковом платье и сумкой-яблоком: модель plus-size Эшли Грэм на гала-вечере

В этом году на календаре она появилась впервые.

Модель Эшли Грэм посетила гала-вечере, посвященный новому календарю Pirelli 2023, мероприятие состоялось в ангаре Bicocca в Милане. Календарь 2023 года вышел под названием "Любовные письма музе" и был снят австралийским фотографом Эммой Саммертон.

Фотограф в своей работе хотела отдать дань уважения группе "выдающихся женщин" — художницам, активисткам, спортсменкам, которые ее вдохновляли. Также она постаралась создать на фото сказочные миры, которые могли бы рассказывать истории этих женщин, поэтому каждая из моделей, участвовавшая в съемке, вжилась в определенный образ.

Эшли Грэм в этом году снялась для Pirelli впервые. На мероприятии она появилась в эффектном платье от Etro оливкового цвета с глубоким декольте и разрезом. У платья также было две декоративные белые бретельки, украшенные бисером.

Эшли Грэм / Фото: Associated Press

Образ модели дополнили крупные золотые серьги, туфли золотого оттенка с ремешками, декорированными стразами, и мини-сумка на цепочках в форме яблока.

Эшли Грэм, Гвиневра Ван Сенус, фотограф Эмма Саммертон, модели Лорен Вассер и Прешес Ли / Фото: Associated Press

Днем ранее Эшли посетила пресс-конференцию, где обсудила свое появление в календаре. Она показала прессе свое фото.

Эшли Грэм / Фото: Associated Press

На модели было черное платье из жатой ткани, черные босоножки со стразами и украшения от Tiffany & Co.

Эшли Грэм / Фото: Associated Press

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