В оливковом платье на одно плечо: красивая Ханна Уэддингем сияла на церемонии в Лондоне

Ханна Уэддингем / © Associated Press

Реклама

Ханна Уэддингем посетила церемонию вручения премии Albie Awards 2026, организованную Фондом Клуни за справедливость, в Музее естественной истории в Лондоне.

Актриса появилась там в оливковом платье макси с металлическим блеском. Наряд имел асимметричный верх на одно плечо и мягкую драпировку на груди и талии.

Реклама

Ханна Уэддингем / © Associated Press

Платье облегало фигуру и слегка расширялось к низу. Особый эффект создавал длинный отрезок ткани, спадающий с плеча до пола и образующий своеобразный накид. Ханна дополнила образ золотистыми босоножками, которые едва выглядывали из-под подола.

Реклама

Ханна Уэддингем / © Associated Press

Звезда украсила уши золотыми серьгами с камнями и каффом, а на руке сияло кольцо с темным камнем.

Ханна Уэддингем / © Associated Press

Уэддингем сделала волнистую укладку с подкрученными кончиками. В макияже она подчеркнула глаза длинными ресницами, добавила розовые румяна и накрасила губы розовой помадой с блеском. Завершал лук светлый маникюр.

Ханна Уэддингем / © Associated Press

Перед фотографами Ханна улыбалась, игриво позировала и посылала воздушные поцелуи.

Напомним, Ханна Уэддингем в красном платье и белых мюлях появилась на Уимблдоне.

Реклама

Новости партнеров