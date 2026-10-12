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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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В оливковом платье на одно плечо: красивая Ханна Уэддингем сияла на церемонии в Лондоне

52-летняя актриса элегантным нарядом подчеркнула фигуру.

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Ханна Уэддингем

Ханна Уэддингем / © Associated Press

Ханна Уэддингем посетила церемонию вручения премии Albie Awards 2026, организованную Фондом Клуни за справедливость, в Музее естественной истории в Лондоне.

Актриса появилась там в оливковом платье макси с металлическим блеском. Наряд имел асимметричный верх на одно плечо и мягкую драпировку на груди и талии.

Ханна Уэддингем / © Associated Press

Ханна Уэддингем / © Associated Press

Платье облегало фигуру и слегка расширялось к низу. Особый эффект создавал длинный отрезок ткани, спадающий с плеча до пола и образующий своеобразный накид. Ханна дополнила образ золотистыми босоножками, которые едва выглядывали из-под подола.

Ханна Уэддингем / © Associated Press

Ханна Уэддингем / © Associated Press

Звезда украсила уши золотыми серьгами с камнями и каффом, а на руке сияло кольцо с темным камнем.

Ханна Уэддингем / © Associated Press

Ханна Уэддингем / © Associated Press

Уэддингем сделала волнистую укладку с подкрученными кончиками. В макияже она подчеркнула глаза длинными ресницами, добавила розовые румяна и накрасила губы розовой помадой с блеском. Завершал лук светлый маникюр.

Ханна Уэддингем / © Associated Press

Ханна Уэддингем / © Associated Press

Перед фотографами Ханна улыбалась, игриво позировала и посылала воздушные поцелуи.

Напомним, Ханна Уэддингем в красном платье и белых мюлях появилась на Уимблдоне.

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