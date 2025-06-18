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- Шоу-бизнес
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В оливковом платье свободного фасона: Шерон Стоун посетила показ Max Mara
В Неаполе в Королевском дворце Казерты прошел показ круизной коллекции бренда Max Mara.
Среди приглашенных селебрити была актриса Шерон Стоун — голливудская звезда и обладательница множества престижных наград.
Для модного шоу в Италии Шерон надела длинное платье из шелкового сатина, выполненное в оливковом цвете.
Наряд был свободного фасона, имел длинные рукава и небольшой напуск на талии. Дополнила платье Стоун золотыми туфлями на каблуках, небольшой золотой сумкой с короткими ручками и солнцезащитными очками.
Также показ новой коллекции Max Mara посетила еще одна голливудская звезда — актриса Гвинет Пэлтроу. Она надела трикотажный костюм, который включал топ со стразами и юбку-миди. В первом ряду показа она сидела рядом со Стоун, Джоуи Кинг и Хейли Этвелл.
Италию Шерон Стоун посетила вскоре после того, как была замечена папарацци в Беверли-Хиллз. Тогда актриса-суперзвезда показала стильный способ добавить платок в свой образ — завязала его на брюках.