В оливковом платье свободного фасона: Шерон Стоун посетила показ Max Mara

Шерон Стоун / © Getty Images

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Среди приглашенных селебрити была актриса Шерон Стоун — голливудская звезда и обладательница множества престижных наград.

Для модного шоу в Италии Шерон надела длинное платье из шелкового сатина, выполненное в оливковом цвете.

Шерон Стоун / © Getty Images

Наряд был свободного фасона, имел длинные рукава и небольшой напуск на талии. Дополнила платье Стоун золотыми туфлями на каблуках, небольшой золотой сумкой с короткими ручками и солнцезащитными очками.

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Также показ новой коллекции Max Mara посетила еще одна голливудская звезда — актриса Гвинет Пэлтроу. Она надела трикотажный костюм, который включал топ со стразами и юбку-миди. В первом ряду показа она сидела рядом со Стоун, Джоуи Кинг и Хейли Этвелл.

Джоeи Кинг, Гвинет Пэлтроу, Шэрон Стоун и Хейли Этвелл / © Getty Images

Италию Шерон Стоун посетила вскоре после того, как была замечена папарацци в Беверли-Хиллз. Тогда актриса-суперзвезда показала стильный способ добавить платок в свой образ — завязала его на брюках.

Шерон Стоун / © Associated Press Шерон Стоун / © Associated Press Шерон Стоун / © Associated Press Шерон Стоун / © Associated Press Шерон Стоун / © Associated Press Шерон Стоун / © Getty Images Шерон Стоун / © Getty Images Шерон Стоун / © Getty Images Шерон Стоун / © Associated Press Шерон Стоун / © Associated Press Шерон Стоун / © Getty Images Шерон Стоун / © Getty Images Шерон Стоун / © Getty Images Шерон Стоун / © Associated Press Шерон Стоун / © Getty Images Шерон Стоун / © Associated Press Шерон Стоун / © Associated Press Шерон Стоун / © Associated Press Шерон Стоун / © Getty Images Шерон Стоун / © Associated Press Шерон Стоун / © Associated Press Шерон Стоун / © Getty Images Шерон Стоун / © Associated Press Шерон Стоун / © Associated Press Шерон Стоун / © Getty Images