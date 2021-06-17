В оливковой толстовке и с крестиком на груди: красивый Олег Винник соблазняет поклонниц

Певец опубликовал в соцсети свои новые фото.

Олег Винник решил порадовать своих поклонниц в Instagram новыми фотографиями. Артист выложил снимки авторства Viktor Okremov. На них он появился в оливковой толстовке на молнии, которую до половины расстегнул, и в темных джинсах. На шее у Олега висел крестик, а на руках были браслет, часы и перстень.

Олег Винник / Instagram Олега Винника

"Как вы там? Как начали лето? Расскажите", — спросил Винник у фолловеров.

Олег Винник / Instagram Олега Винника

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Олег обольстительно смотрел в объектив фотокамеры. И не случайно, ведь этот взгляд просто покорил его "волчиц", которые в комментариях к фото начали признаваться ему в любви и симпатии:

"Господи, какой же красивый! Шикарный, брутальный, с прекрасным незабываемым голосом!", "Прекрасный! Почему такой красивый?", "Олег, встречать лето под ваши песни всегда прекрасно. И уже очень хочется махнуть на берег океана", "Милый, единственный, долгожданный, ждем всегда, спасибо Богу, что ты у нас есть", "Красавчик, наш единственный бриллиант любви. Олег, конечно, начали лето, поедем отдыхать на Бали. Вы, как всегда, неотразимы, фото замечательные, лучшие. Бесконечно люблю вас".

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