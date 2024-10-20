В оперных перчатках и платье с вырезом на спине: Николь Кидман в образе от Balenciaga появилась на гала-концерте

Николь Кидман посетила ежегодный гала-вечер Academy Museum Gala в Лос-Анджелесе.

Актриса продемонстрировала на мероприятии вечерний образ в лаконичном черном платье макси от Balenciaga, амбассадором которого она является с 2023 года. Наряд был без рукавов и имел небольшой шлейф и вырез на спине, украшенный бантом.

Николь Кидман / Фото: Associated Press

Николь Кидман / Фото: Associated Press

Аутфит Николь дополнила черными оперными перчатками и черными остроносыми туфлями.

Николь Кидман / Фото: Associated Press

Волосы звезда накрутила в локоны и собрала в низкий хвост, выпустив спереди пряди, сделала макияж с пышными ресницами, уши украсила круглыми серьгами с бриллиантами, а на руке были часы с черным ремешком.

Николь Кидман / Фото: Associated Press

Напомним, Николь Кидман попала под прицел папарацци в Нью-Йорке. Она была одета просто и удобно – сочетала черную водолазку с длинными рукавами и серые свободные брюки.

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