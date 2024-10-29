В оперных перчатках и с высокой прической: стильная Сиара позировала на церемонии в Нью-Йорке

Артистка пришла на ивент в наряде от Vera Wang.

Сиара посетила церемонию вручения наград CFDA 2024, состоявшуюся в Американском музее естественной истории в Нью-Йорке.

Для такого события она выбрала стильный образ в классическом цвете из кутюрной коллекции весна-лето 2024 бренда Vera Wang. На артистке был белый топ и длинная черная юбка сложного кроя с высоким разрезом спереди.

Сиарра / Фото: Associated Press

Наряд Сиара дополнил белыми оперными перчатками и черными ботильонами на высоких платформах и каблуках.

Сиарра / Фото: Associated Press

Звезда сделала красивую высокую прическу, выпустив спереди пряди, макияж с шоколадным блеском на губах и надела на лицо черные солнцезащитные очки.

Сиарра / Фото: Associated Press

Напомним, в объективы папарацци Сиара попала в черный кожаный комбинезон с молнией и кожаным поясом на талии.

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