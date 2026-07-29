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- Шоу-бизнес
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В оранжевом бикини с тропическим принтом: звезда реалити похвасталась пышными формами на отдыхе
Ева Гейл опубликовала в Instagram яркие фотографии с морского побережья.
Звезда британского реалити-шоу «Остров любви» Ева Гейл поделилась в Instagram новыми снимками с отдыха у моря.
Для пляжной фотосессии она выбрала яркий оранжевый купальник с красным тропическим принтом. Лиф-балконет на тонких бретельках эффектно подчеркнул пышное декольте Евы, а миниатюрные плавки с высокой посадкой и завязками на бедрах акцентировали внимание на ее тонкой талии и пышных ягодицах.
Свой пляжный лук Гейл дополнила изящным браслетом, кольцами и анклетами на обеих ногах. Свои светлые волосы она оставила распущенными и сделала макияж с пышными ресницами и розовой помадой.
Ева позировала на фоне живописного морского побережья в лучах заходящего солнца, демонстрируя загар и соблазнительную фигуру.
Напомним, Ева Гейл в голубом купальнике с кружевом похвасталась упругими ягодицами.