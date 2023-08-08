В оранжевом бикини с жемчугом: британская звезда реалити продемонстрировала сексуальную грудь

Модель и звезда британского реалити-шоу "Остров любви" – Меган Бартон Хенсон продемонстрировала новый пляжный лук в Instagram.

Знаменитость одела оранжевое бикини с голубой каемочкой и металлической фурнитурой с жемчугом.

Меган Бартон Хенсон/Instagram

На пляж модель шла в джинсовой мини-юбке и голубой рубашке, которую накинула сверху купальника.

Меган Бартон Хенсон/Instagram

В ушах у нее были длинные серьги, а в пупке – пирсинг с камешком. Аутфит звезда реалити завершила стильной сумкой от Fendi.

Хенсон похвасталась сексуальным бюстом и плоским животом.

Меган Бартон Хенсон/Instagram

А потом блондинка сверкнула частью упругих ягодиц.

Меган Бартон Хенсон/Instagram

Напомним, ранее Меган Бартон Хенсон позировала на пляже в розовом сплошном купальнике с изображением капель воды.

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