В оранжевом бикини с жемчугом: британская звезда реалити продемонстрировала сексуальную грудь

Меган Бартон Хенсон надела на пляж яркий купальник.
Модель и звезда британского реалити-шоу "Остров любви" – Меган Бартон Хенсон продемонстрировала новый пляжный лук в Instagram.
Знаменитость одела оранжевое бикини с голубой каемочкой и металлической фурнитурой с жемчугом.
На пляж модель шла в джинсовой мини-юбке и голубой рубашке, которую накинула сверху купальника.
В ушах у нее были длинные серьги, а в пупке – пирсинг с камешком. Аутфит звезда реалити завершила стильной сумкой от Fendi.
Хенсон похвасталась сексуальным бюстом и плоским животом.
А потом блондинка сверкнула частью упругих ягодиц.
Напомним, ранее Меган Бартон Хенсон позировала на пляже в розовом сплошном купальнике с изображением капель воды.
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