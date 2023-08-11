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В оранжевом бикини: Тина Кунаки опубликовала пляжные снимки

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
405
Время на прочтение
1 мин
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В оранжевом бикини: Тина Кунаки опубликовала пляжные снимки

Тина Кунаки / Фото: Instagram Тины Кунаки

Француская модель Тина Кунаки показала поклонникам несколько пляжных фотографий.

26-летняя бывшая жена Венсана Касселя нежилась на солнце, одетая в желто-оранжевый бикини. У нее распущены волосы и сделан маникюр в светлых оттенках.

Тина Кунаки / © Instagram Тины Кунаки
Тина Кунаки / Фото: Instagram Тины Кунаки

Также модель опубликовала фото, сделанное, похоже, в номере отеля, на нем Тина сидит в плетенном кресле на мягкой белой подушке. Кудрявые волосы Тины Кунаки были распущены, а в руках она держала телефон.

Тина Кунаки / © Instagram Тины Кунаки
Тина Кунаки / Фото: Instagram Тины Кунаки

Напомним, ранее мы показывали, как Тина Кунаки эффектно позировала на пляже. Модель любит проводить время на отдыхе и показывать снимки в своем блоге в Instagram подписчикам.

Тина Кунаки / © Instagram Тины Кунаки
Тина Кунаки / Фото: Instagram Тины Кунаки

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Дата публикации
Просмотры
405
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