В оранжевом бикини: Тина Кунаки опубликовала пляжные снимки

26-летняя бывшая жена Венсана Касселя нежилась на солнце, одетая в желто-оранжевый бикини. У нее распущены волосы и сделан маникюр в светлых оттенках.

Тина Кунаки / Фото: Instagram Тины Кунаки

Также модель опубликовала фото, сделанное, похоже, в номере отеля, на нем Тина сидит в плетенном кресле на мягкой белой подушке. Кудрявые волосы Тины Кунаки были распущены, а в руках она держала телефон.

Тина Кунаки / Фото: Instagram Тины Кунаки

Напомним, ранее мы показывали, как Тина Кунаки эффектно позировала на пляже. Модель любит проводить время на отдыхе и показывать снимки в своем блоге в Instagram подписчикам.

Тина Кунаки / Фото: Instagram Тины Кунаки

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