В оранжевом бикини: Тина Кунаки опубликовала пляжные снимки

Француская модель Тина Кунаки показала поклонникам несколько пляжных фотографий.
26-летняя бывшая жена Венсана Касселя нежилась на солнце, одетая в желто-оранжевый бикини. У нее распущены волосы и сделан маникюр в светлых оттенках.
Также модель опубликовала фото, сделанное, похоже, в номере отеля, на нем Тина сидит в плетенном кресле на мягкой белой подушке. Кудрявые волосы Тины Кунаки были распущены, а в руках она держала телефон.
Напомним, ранее мы показывали, как Тина Кунаки эффектно позировала на пляже. Модель любит проводить время на отдыхе и показывать снимки в своем блоге в Instagram подписчикам.
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