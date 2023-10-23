В оранжевом костюме и разноцветном платке: Оля Цыбульская с сыном сходила в кинотеатр

Артистка посетила с сыном премьеру мультфильма "Тролли: Снова вместе".

Оля Цыбульская посетила премьерный показ музыкального анимационного блокбастера "Тролли: Снова вместе". На меропрятие она пришла вместе со своим 8-летним сыном Нестором.

Для выхода певица выбрала яркий лук. На ней был оранжевый костюм, состоявший из свитера и брюк-клеш, и черная замшевая обувь. Аутфит Оля дополнила белым платком с разноцветным принтом, серьгами-кольцами, белой подвеской и серебряными кольцами. Легкий макияж и темно-зеленый маникюр завершил образ Цыбульской.

Оля Цыбульская с сыном

Мальчик был одет в цвета украинского флага: синюю футболку и желтый костюм.

Кстати, Оля приняла участие в украинском дубляже мультфильма – она подарила свой голос зажигательной героини Виве.

Премьеру посетили и другие звездные гости – Laud и Kola, которые также озвучили персонажей из "Троллей".

Laud

Kola

Laud и Kola

Показ анимационного происшествия "Тролли: Снова вместе" продолжается в украинских кинотеатрах.

Читайте также: