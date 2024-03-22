В оранжевом мини и леопардовых ботфортах: стильный выход 50-летней Хайди Клум

В объективы папарацци в Лос-Анджелесе попала Хайди Клум. Модель продемонстрировала стильный яркий аутфит.

На ней было оранжевое мини с широкими рукавами, которое она скомбинировала с коричневыми леопардовыми ботфортами на высоких каблуках. На руке у Хайди была коричневая сумка из крокодиловой кожи.

Хайди Клум / Фото: Getty Images

Модель сделала укладку, макияж с оранжево-красной помадой, надела на лицо очки-авиаторы в кирпичной оправе, украсила уши золотыми серьгами-клипсами, а пальцы – золотыми кольцами. Длинный острый нежно-голубой маникюр завершил лук Клум.

Напомним, в прошлый раз Хайди Клум появилась на улицах города во всем сером.

Читайте также: