В оранжевом монокини: Кайли Дженнер сексуально позировала перед камерой

24-летняя Кайли Дженнер недавно объявила, что ждет второго ребенка. Но съемка этого фотосета проводилась еще тогда, когда звезда была или на раннем сроке беременности, или еще вовсе не была в положении.

Кайли Дженнер объявила о запуске линии купальников @kylieswim, презентация которой состоится 17 сентября, в пятницу.

На своей странице в Instagram Дженнер показала, как сама позировала в одном из купальников своего бренда перед камерой, намазанная маслом и с мокрой укладкой.

"Я так рада, наконец-то, поделиться с вами этим новым проектом! @kylieswim запускается в эту пятницу на kyliejenner.com ... эта первая капля настолько особенная для меня я не могу дождаться, когда вы, ребята, увидите все, что у нас есть!", - написала в подписи под роликом звезда.

Похоже, Дженнер не собирается останавливаться на достигнутом и расширяет свою бизнес-империю. Кайли уже выпускает популярную линию косметических средств Kylie Cosmetics, благодаря которой стала самой молодой миллиардершей в истории.

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