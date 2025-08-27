- Дата публикации
-
Шоу-бизнес
- Шоу-бизнес
103
- 103
1 мин
- 1 мин
В оранжевом наряде и с палантином от Gucci: Хайди Клум прибыла в Венецию на кинофестиваль
27 августа в Италии стартует 82-й Венецианский кинофестиваль и звезды уже активно съезжаются в этот прекрасный город на воде.
Одной из первых гостей под прицел папарацци на пирсе попала известная модель и ведущая Хайди Клум.
52-летняя Хайди была одета в пижамный костюм морковного цвета, который включал рубаху и брюки из легкой натуральной ткани. Образ она дополнила сумкой от Chanel в тон своего костюма, а также стильными очками от Ray-Ban. Волосы Клум распустила, сделала легкий макияж и держала в руке также палантин от Gucci с характерным большим принтом.
Ожидается, что сегодня Клум выйдет на красную дорожку на открытии. За много лет это будет одно из редких появлений звезды на этом знаменитом мероприятии, несмотря на то, что на красной дорожке Каннского кинофестиваля модель появляется регулярно. В последний раз Хайди выходила на красную дорожку Венецианского кинофестиваля в 2009 году в день презентации фильма «Фрида».