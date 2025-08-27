ТСН в социальных сетях

В оранжевом наряде и с палантином от Gucci: Хайди Клум прибыла в Венецию на кинофестиваль

27 августа в Италии стартует 82-й Венецианский кинофестиваль и звезды уже активно съезжаются в этот прекрасный город на воде.

Юлия Каранковская
