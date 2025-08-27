В оранжевом наряде и с палантином от Gucci: Хайди Клум прибыла в Венецию на кинофестиваль

Хайди Клум / © Getty Images

Реклама

Одной из первых гостей под прицел папарацци на пирсе попала известная модель и ведущая Хайди Клум.

52-летняя Хайди была одета в пижамный костюм морковного цвета, который включал рубаху и брюки из легкой натуральной ткани. Образ она дополнила сумкой от Chanel в тон своего костюма, а также стильными очками от Ray-Ban. Волосы Клум распустила, сделала легкий макияж и держала в руке также палантин от Gucci с характерным большим принтом.

Хайди Клум / © Getty Images

Ожидается, что сегодня Клум выйдет на красную дорожку на открытии. За много лет это будет одно из редких появлений звезды на этом знаменитом мероприятии, несмотря на то, что на красной дорожке Каннского кинофестиваля модель появляется регулярно. В последний раз Хайди выходила на красную дорожку Венецианского кинофестиваля в 2009 году в день презентации фильма «Фрида».

Реклама

Хайди Клум / © Getty Images