В оранжевом платье и голубых перчатках: немецкий блогер Леони Ханне на Неделе моды в Милане

Известный немецкий фэшн-блогер, модель и инфлюэнсер Леони Ханне не пропускает Недели моды и в этот раз прилетела в Милан, чтобы посетить серию показов, которые будут проводиться в городе с 20 по 26 февраля.

Девушку запечатлели папарацци, когда она направлялась на шоу бренда Fendi. На Леони было яркое оранжевое трикотажное платье с халтером, а также небольшой драпировкой на юбке. Наряд она надела без бюстгальтера, но сочетала с голубыми перчатками и лаконичными босоножками.

В руках модница держала небольшую сумку-трапецию с короткой ручкой, а на глаза надела стильные солнцезащитные очки.

Леони Ханне / Фото: Getty Images

Также на Неделе моды фотографы заметили актрису Эмму Уотсон. Девушка, одетая в лук от Prada, сходила на шопинг.

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