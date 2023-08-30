В оранжевом платье с голубым орнаментом: красивая Джамала на премьере фильма "Довбуш"

Джамала посетила премьерный показ украинского фильма "Довбуш" от режиссера Олеся Санина, который недавно состоялся в Киеве.

Артистка выбрала для такого события красивое оранжевое платье с голубым и серебряным орнаментом. Наряд имел широкие рукава с прорезями. Талию певица подчеркнула тканевым поясом кремового оттенка.

Джамала и Олесь Санин/Прессслужба

Свой образ Джамала дополнила аккуратной укладкой и нежным макияжем. На шее у нее была золотая деликатная цепочка, а на руках – золотые браслеты и кольца.

Джамала/Прессслужба

О фильме:

События фильма происходят в Карпатах в начале 18 века. Жестокое правление польской шляхты заставляет гуцулов бежать в горы. Два брата, Олекса и Иван Довбуши, оказываются вне закона и становятся опришками. В поисках мести господам за убийство родителей Довбушей братья становятся врагами друг другу. Один стремится к деньгам, другой — к справедливости. Гуцулы начинают восстание, возглавляемое Олексой. Шляхта делает все возможное, чтобы уничтожить Довбуша. Но он их перехитрил. И разрослась легенда о карпатском рыцаре. Легенда, вдохновляющая поколение борющихся за свободу родной земли. О силе и любви Олексы Довбуша, об измене и несправедливости. О том, как он жил и как обманул смерть.

Прокат фильма "Довбуш" проходит в кинотеатрах.

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