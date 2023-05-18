В оранжевом платье с перьями: Сара Сампайо на красной дорожке Каннского кинофестиваля

Образ девушки стал одним из самых красивых в тот вечер.

В Каннах продолжается Международный кинофестиваль, поэтому на красной дорожке гости мероприятия продолжают радовать поклонников своими эффектными появлениями. Уже не первый год подряд на мероприятие прибывает португальская топ-модель Сара Сампайо, прославившаяся сотрудничеством с бельевым брендом Victoria’s Secret.

Сара Сампайо / Фото: Associated Press

В этот раз Сара посетила премьеру драматического фильма "Монстр", снятого японским режиссёром Хирокадзу Корээды.

На красной дорожке модель появилась в оранжевом платье от ливанского бренда Zuhair Murad.

Сара Сампайо / Фото: Associated Press

Платье имело объемную юбку со шлейфом, подол которого украшали пышные перья, также у него была длинная полупрозрачная накидка с перьями, а декольте выполнено в виде плиссированными переплетенными прядями ткани.

Сара Сампайо / Фото: Associated Press

Ее образ дополняли украшения от бренда Pomellato, макияж и высокая прическа-хвост.

Сара Сампайо / Фото: Associated Press

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