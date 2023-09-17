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В оранжевом платье с рукавами-рюшами: Ирина Федишин в эффектном образе похвасталась стройными ногами

В оранжевом платье с рукавами-рюшами: Ирина Федишин в эффектном образе похвасталась стройными ногами

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
470
Время на прочтение
1 мин
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В оранжевом платье с рукавами-рюшами: Ирина Федишин в эффектном образе похвасталась стройными ногами

Ирина Федишин / Фото: Instagram Ирины Федишин

Певица показала свой яркий лук с гастролей.

Ирина Федишин продемонстрировала в Instagram свой эффектный образ, в котором она появилась во время гастролей в Праге.

Артистка была одета в перламутрово-оранжевое платье с вырезами на талии и рукавами-рюшами, которые доставали до пола. Длина мини отлично подчеркнула стройные ноги Ирины.

Ирина Федишин / © Instagram Ирины Федишин
Ирина Федишин / Фото: Instagram Ирины Федишин

Наряд звезда скомбинировала с золотистыми босоножками на высокой платформе и шпильках.

Ирина Федишин / © Instagram Ирины Федишин
Ирина Федишин / Фото: Instagram Ирины Федишин

Свой яркий лук Ирина дополнила красивой прической с локонами и макияжем с акцентом на розовой помаде.

Ирина Федышин / © Instagram Ирины Федишин
Ирина Федышин / Фото: Instagram Ирины Федишин

Поклонникам Федишин очень понравился ее наряд.

"Ваууу, какое платье, очень вам идет! Выглядите на все 100. У вас всегда очень интересные и красивые образы", "Королева", "Красавица", "Вауууу. Вы такая красиваяаа. У вас все ваши образы очень крутые и хороший вкус", "Платье очень красивое и идет вам", — написали фоловеры под снимками.

Ирина Федишин / © Instagram Ирины Федишин
Ирина Федишин / Фото: Instagram Ирины Федишин

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Дата публикации
Просмотры
470
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