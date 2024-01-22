В оранжевом свитере и питоновой юбке: Эшли Робертс в ярком образе вышла с работы

Эшли Робертс традиционно попала в объективы папарацци у выхода из офиса в Лондоне, где она ведет утреннее шоу на студии Heart Breakfast Radio Studios.

Знаменитость выглядела ярко. На ней был оранжевый свитер с горловиной в рубчик, который она подвернула, и красная асимметричная юбка с питоновым принтом с драпировкой и шнурками.

Эшли Робертс / Фото: Getty Images

На плечи Эшли накинула розовое пальто, в котором мы ее уже видели. Обута она была в светло-розовые туфли на шпильках. В руке радиоведущая несла черную сумку.

Робертс собрала волосы сзади, выпустив спереди пряди, и надела очки в оранжевой оправе. Длинный черный маникюр с дизайном завершил ее образ.

Напомним, в прошлый раз Эшли Робертс появилась на улицах Лондона во всем черном. На ней было трикотажное черное мини-платье в рубчик, черная кожанка и теплое черное пальто.

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