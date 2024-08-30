В оригинальном костюме и с сумкой-домиком: Дженна Ортега на премьере фильма в Лондоне

21-летняя Дженна Ортега прибыла на премьеру фильма "Битлджюс Битлджюс", которая состоялась в четверг, 29 августа, в Лондоне. Девушка выглядела очень элегантно и эффектно.

Дженна Ортега / Фото: Associated Press

Она выбрала для мероприятия костюм от бренда Harris Reed, который носила в сочетании с обувью от Brandon Blackwood.

На Ортеге было серо-черный наряд, который состоял из кружевного топа с баской и длинной юбки-трубы. У наряды были вставки из плотной ткани с помятым эффектом, а также бархатные.

Дженна Ортега / Фото: Associated Press

Наряд она дополнила высокими бархатными оперными перчатками, украшениями от Faberge, солнцезащитными очками и очень оригинальной сумкой в виде домика от бренда Ozias.

Дженна Ортега / Фото: Associated Press

Аксессуар бренд сделал для Дженны эксклюзивно и является копией дома из фильма.

Дженна Ортега / Фото: Associated Press

"Будучи молодым дизайнером сумок, я сразу поняла, что пресс-тур "Битлджюс Битлджюс" станет одним из самых масштабных проектов в моей жизни. Я хотела, чтобы он был впечатляющим, я хотела помочь Дженне Ортега отдать дань уважения потрясающему режиссеру Тиму Бертону, и больше всего я хотела создать мост между кожевенным делом и кино. Все это стало возможным благодаря Энрике Мелендес (стилисту актрисы - ред.) Я знала, что хочу воссоздать культовый дом Битлджюс, как бы сложно это ни было. И результат навсегда останется в моем сердце и в сердце моего бренда. Это третья сумка для Дженны Ортеги - копия дома из фильма "Битлджюс". Я мечтала создать мост между изделиями из кожи и кино, я мечтала позволить Дженне отдать дань уважения Тиму Бертону, и сегодня вечером на премьере "Битлджюс Битлджюс" именно она воплотила в жизнь все мои мечты", - написала дизайнер бренда в Instagram.

Ранее Дженна выходила на публику с сумкой в виде книги, которая тоже являлась отсилкой к фильму, а также с сумкой в полоску.

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