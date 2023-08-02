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В оригинальном купальнике с цветами: американская звезда реалити похвасталась сексуальной фигурой на отдыхе

В оригинальном купальнике с цветами: американская звезда реалити похвасталась сексуальной фигурой на отдыхе

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
952
Время на прочтение
1 мин
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В оригинальном купальнике с цветами: американская звезда реалити похвасталась сексуальной фигурой на отдыхе

Мелисса Горга/Instagram

44-летняя Мелисса Горга показала, как проводит свой отпуск в Италии.

Американская звезда реалити-шоу "Настоящие домохозяйки Нью-Джерси" – Мелисса Горга – показала фоловерам в Instagram снимки со своего отдыха на острове Капри в Тирренском море. Наслаждается отпуском она в компании своего мужа Джо Горги.

Мелисса Горга с мужем/Instagram / ©
Мелисса Горга с мужем/Instagram

Мелисса продемонстрировала стройную и сексуальную фигуру в оригинальном белом сплошном купальнике без бретелей и с вырезами, украшенными цветами из ткани.

Мелисса Горга/Instagram / ©
Мелисса Горга/Instagram
Мелисса Горга/Instagram / ©
Мелисса Горга/Instagram

Красавица также похвасталась стройными ногами и красивым загаром.

Мелисса Горга/Instagram / ©
Мелисса Горга/Instagram

Горга сделала волнистую укладку, надела черную бейсболку, украсила шею золотым кулоном на цепочке, а руки – браслетами.

Мелисса Горга/Instagram / ©
Мелисса Горга/Instagram

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Дата публикации
Просмотры
952
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