В оригинальном купальнике с цветами: американская звезда реалити похвасталась сексуальной фигурой на отдыхе

44-летняя Мелисса Горга показала, как проводит свой отпуск в Италии.
Американская звезда реалити-шоу "Настоящие домохозяйки Нью-Джерси" – Мелисса Горга – показала фоловерам в Instagram снимки со своего отдыха на острове Капри в Тирренском море. Наслаждается отпуском она в компании своего мужа Джо Горги.
Мелисса продемонстрировала стройную и сексуальную фигуру в оригинальном белом сплошном купальнике без бретелей и с вырезами, украшенными цветами из ткани.
Красавица также похвасталась стройными ногами и красивым загаром.
Горга сделала волнистую укладку, надела черную бейсболку, украсила шею золотым кулоном на цепочке, а руки – браслетами.
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