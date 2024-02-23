В оригинальном наряде с пластиковым корсетом: певица Анитта на красной дорожке

Артистка сверкнула подтянутым животом.
Латиноамериканская звезда Анитта посетила мероприятие во Флориде -36-ю церемонии вручения премии Univision Premio Lo Nuestro в Kaseya Center, которая состоялась в Майами. На красной дорожке певица позировала в эффектном черном ансамбле от бренда Mugler из коллекции весна-лето 2024.
Наряд состоял из двух частей - топа и юбки. У верхней части лука были длинные рукава и плечи с подкладкой, а вот юбка была длинной и со шлейфом.
Талию юбки украшали полоски ткани, а также прозрачный пластиковый корсет. Образ звезды завершал яркий макияж, трендовая мокрая укладка и украшения с бриллиантами.
Более дательно лук артистки можно расмотреть в видео от Premio Lo Nuestro.
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