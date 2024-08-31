В оригинальном платье и изумрудах: Ева Грин посетила Венецианский кинофестиваль в наряде от Armani

Французская звезда привлекла внимание оригинальным нарядом.
В Италии стартовал Венецианский кинофестиваль, который продлится с 28 августа по 7 сентября. В этом году мероприятие станет 81-м по счету, а председателем жюри назначена актриса Изабель Юппер.
Среди гостей мероприятия появилась французская актриса Ева Грин. 44-летняя женщина вышла на публику в наряде от Armani Privé из кутюрной коллекции осень-зима 2017 года.
Платье было длины миди, выполнено из блестящей черной ткани, декорировано черной лентой и органзой. Носила наряд Ева в сочетании с туфлями с ремешками.
Волосы актриса уложила в объемную прическу, а также надела украшения с бриллиантами и изумрудами.
Также в наряде от Armani Privé на красную дорожку мероприятия вышла актриса Кейт Бланшетт. Оскароносная звезда позировала перед фотографами в роскошном платье в пудровом платье и с жемчужным украшением от Louis Vuitton.
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