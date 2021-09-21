В оригинальном платье с бахромой: 51-летняя Наоми Кэмпбелл вышла в свет

В оригинальном платье с бахромой: 51-летняя Наоми Кэмпбелл вышла в свет

Супермодель посетила мероприятие проводимое в рамках Недели моды в Лондоне.

После довольно длительно времени, когда светские вечеринки и модные показы не проводились из-за пандемии, мир моды постепенно входит в привычный рабочий поток, возобновляя мероприятия, которые ранее были регулярными. Например, вчера в Лондоне, в преддверии Недели моды, состоялся традиционный ежегодная вечеринка, организованная британский изданием Vogue вместе с Александром Арно.

Мероприятие посетило множество гостей, среди которых были Анна Винтур, син Вила Смита Джейден, а также британская супермодель Наоми Кэмпбелл.

51-летняя модель, которая недавно впервые стала мамой, появилась на публике в оригинальном полосатом платье черно-белой расцветки и с бахромой от бренда ALAÏA. Образ она дополнила ботинками на каблуке, украшениями на руках и прической с легкими локонами.

Наоми Кэмпбелл / Getty Images

Напомним, ранее мы показывали вам фотосет Кэмпбелл для бренда Burberry, звезда предстала тогда в кадре в купальниках, брючных костюмах и обтягивающих комбинезонах с монограммой бренда.

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