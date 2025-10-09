- Дата публикации
-
Категория
Шоу-бизнес
В оригинальном платье с карманами: Мила Кунис посетила премьеру фильма в Лондоне
Актриса надела платье от известного итальянского Модного дома.
42-летняя голливудская актриса Мила Кунис, которая родилась в Украине, появилась на красной дорожке по случаю премьеры фильма «Достать ножи: Проснись, мертвец», в котором сыграла.
Звезда надела черное платье-бюстье от Dolce&Gabbana с вышивкой на лифе и оригинальной юбкой-тюльпаном в которой также были рукава.
Образ Милы был лаконичный и сдержанный, а дополнила актриса его только прической с распущенными волосами и уложенными в пробор, а также макияжем и парой лаконичных сережек.
Напомним, что «Достать ножи» — это серия фильмов, в которой главную роль исполняет Дэниел Крейг и в каждой новой части к фильму присоединяются новые герои.