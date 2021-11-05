В оригинальном платье с завязками: дочь Майкла Джексона на вечеринке в Лос-Анджелесе

В Западном Голливуде состоялось светское мероприятие.
23-летняя дочь Майкла Джексона посетила благотворительный гала-вечер в amfAR в Лос-Анджелесе. Пэрис появилась перед камерами фотографов в длинном платье очень необычного кроя и дизайна, ведь наряд имел завязки, гипюровые вставки, вышивку и манжеты. Создал платье дизайнер Андреас Кронталер для новой коллекции бренда Vivienne Westwood весна-лето 2022 года.
Образ Пэрис дополнила желтыми босоножками на высокой платформе, высокой прической с локонами и множество украшений на руках и в ушах.
Также на мероприятии побывали и другие знаменитости, среди которых была супермодель Алессандра Амбросио с бойфрендом и певица Биби Рекса. Обе девушки позировали в эффектных дизайнерских нарядах.
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