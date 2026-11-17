Тесса Томпсон / © Associated Press

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Тесса Томпсон посетила церемонию вручения наград Governors Awards в Лос-Анджелесе в оригинальном платье из кутюрной коллекции Schiaparelli сезона осень-зима 2026/27.

Тесса Томпсон / © Associated Press

Светлый ажурный лиф на темном фоне имел глубокий вырез ниже пупка, края которого соединяла золотистая украшение с жемчужинами и камнями, напоминавшее паука. На бедрах были полупрозрачные вставки с белыми кружочками разного размера. Ниже была ажурная юбка, украшенная каскадом из полупрозрачных воланов.

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Тесса Томпсон / © Associated Press

Томпсон дополнила наряд золотистыми босоножками. В ушах у нее были роскошные массивные золотые серьги с жемчужинами. Волосы она гладко зачесала назад, а в макияже сочетала сливовые дымчатые тени с глянцевой розово-коричневой помадой.

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Тесса Томпсон / © Associated Press

Напомним, Тесса Томпсон в модной шубе сходила в ресторан.

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