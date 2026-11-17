- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 38
- Время на прочтение
- 1 мин
В оригинальном платье с золотым "пауком" на декольте: Тесса Томпсон в образе от Schiaparelli на премии
Американская актриса позировала на киномероприятии в ажурном наряде с вырезом ниже пупка и полупрозрачными воланами.
Тесса Томпсон посетила церемонию вручения наград Governors Awards в Лос-Анджелесе в оригинальном платье из кутюрной коллекции Schiaparelli сезона осень-зима 2026/27.
Светлый ажурный лиф на темном фоне имел глубокий вырез ниже пупка, края которого соединяла золотистая украшение с жемчужинами и камнями, напоминавшее паука. На бедрах были полупрозрачные вставки с белыми кружочками разного размера. Ниже была ажурная юбка, украшенная каскадом из полупрозрачных воланов.
Томпсон дополнила наряд золотистыми босоножками. В ушах у нее были роскошные массивные золотые серьги с жемчужинами. Волосы она гладко зачесала назад, а в макияже сочетала сливовые дымчатые тени с глянцевой розово-коричневой помадой.
Напомним, Тесса Томпсон в модной шубе сходила в ресторан.