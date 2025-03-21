В оригинальном платье с принтом: Кэти Холмс сходила на мероприятие в Нью-Йорке

46-летняя актриса Кэти Холмс приняла участие в светском мероприятии в Нью-Йорке - посетила открытие магазина Printemps. Пришла знаменитость на презентацию в приталенном миди-платье с длинными рукавами, которое было сшито из коричневой ткани с абстрактным принтом. Воротник платья был выполнен, как у поло, а на талии его украшали складки ткани.

Кэти дополнила платье капроновыми колготками коричневого цвета, босоножками на каблуках, а также небольшой квадратной сумкой пудрового цвета с короткой ручкой. Волосы она распустила и уложила в объемную прическу, а на лице сделала нюдовый макияж.

Кэти Холмс на вечеринке / Фото: Getty Images

Ранее актрису и бывшую жену Тома Круза сфотографировали на улицах Нью-Йорка, когда она вышла из метро. Кэти была одета в молочно-белую блузку, черные брюки с рюшами на штанинах и удлиненный черный жакет, а обута в золотые туфли от Franco Sarto.

Кэти Холмс выходит из метро / Фото: Getty Images

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