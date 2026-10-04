В оригинальном жилете и очень широких брюках: Селин Дион в экстравагантном луке появилась в Париже

Селин Дион / © Getty Images

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Селин Дион попала в объективы папарацци, когда выходила из отеля в Париже перед своим вечерним выступлением. Певица улыбалась и махала рукой поклонникам, которые ждали ее у входа.

Знаменитость была одета в оригинальный удлиненный светло-серый жилет с клапаном для кармана. Она сочетала его с экстравагантными очень широкими темно-графитовыми брюками, свисавшими по бокам. На них были стрелки и черные лампасы. Обута Дион была в атласные черные туфли с заостренным носком.

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Селин Дион / © Getty Images

На плече у Селин висела черная кожаная сумка, в ушах были массивные серебристые серьги в форме прямоугольных пластин, а на лице — черные солнцезащитные очки. Волосы артистка гладко зачесала назад и собрала в пучок.

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Напомним, Селин Дион появилась на публике в облегающем кожаном платье цвета хаки с тиснением под кожу крокодила.

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