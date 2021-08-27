В оригинальной блузе и брюках-палаццо: актриса Сандра О на премьере нового фильма Marvel

В оригинальной блузе и брюках-палаццо: актриса Сандра О на премьере нового фильма Marvel

50-летняя звезда выбрала наряд интересного фасона.

Актриса Сандра О, которая прославилась благодаря ролям в сериалах "Анатомия страсти" и "Убивая Еву", посетила премьеру нового фильма "Шан-Чи и легенда десяти колец", снятого по вселенной Marvel.

Мероприятие проходило в Лондоне в отеле Curzon Mayfair. Перед фотографами Сандра появилась в брюках-палаццо кремового цвета и коричневой блузе в принт polka-dot от бренда ACLER. Рукава блузы были выполнены в фасоне "эпископ", а на одном плечах изделия были декоративные элементы. Спереди блуза застегивалась на пуговицы.

Завершили этот ансамбль актрисы белые босоножки и золотой медальон на шее.

Сандра О / Getty Images

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